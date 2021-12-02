Aşılamada devrim yaratacak gelişme: Tüm bildikleriniz değişecek...

"AĞRI YOK, SIZI YOK..."

Şu anda hayvanlarda denenen ve nisanda insanlar üzerinde denenmeye başlanacak uygulamayla aşılamanın çok daha kolay olacağını belirten Özdoğanlar, "Gidip eczaneden alacaksınız ya da evinize postalanacak. Siz alıp cildinize yapıştıracaksınız. Ağrı yok, sızı yok... Bu yöntemle çok daha az miktarda aşı kullanılması yeterli oluyor. Bu yöntem sadece aşılar için değil, kanser veya deri hastalıklarında da kullanılabilecek".