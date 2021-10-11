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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Aşılar, varyantlara karşı etkili

Aşılar, varyantlara karşı etkili
DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Mandhari, Şarku'l Avsat'a konuştu: Aşılar varyantlara karşı da güvenlidir.
Fransa: Yapılan araştırmaya göre aşılar, Delta varyantı dahil ciddi Kovid-19'a karşı yüzde 90'ın üzerinde etkili. Araştırmada 50 yaşın üzerindeki 22 milyon kişi incelendi.
Avustralya: Sydney kentindeki tam kapanma sona erdi.
ABD: İlaç şirketi, Kovid- 19'a karşı geliştirdiği hapın acil kullanımına onay istedi.
Brezilya: Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı olmadığı için maça alınmadı.
Yeni Zelanda: Eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu.
Latin Amerika: Salgında son 24 saatte Brezilya'da 182, Meksika'da 128, Arjantin'de 15 kişi hayatını kaybetti.
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Aşılar, varyantlara karşı etkili
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