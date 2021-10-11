Aşılar, varyantlara karşı etkili

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Mandhari, Şarku'l Avsat'a konuştu: Aşılar varyantlara karşı da güvenlidir.
Fransa:
Yapılan araştırmaya göre aşılar, Delta varyantı dahil ciddi Kovid-19'a karşı yüzde 90'ın üzerinde etkili. Araştırmada 50 yaşın üzerindeki 22 milyon kişi incelendi.
Avustralya:
Sydney kentindeki tam kapanma sona erdi.
ABD:
İlaç şirketi, Kovid- 19'a karşı geliştirdiği hapın acil kullanımına onay istedi.
Brezilya:
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı olmadığı için maça alınmadı.
Yeni Zelanda:
Eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu.
Latin Amerika:
Salgında son 24 saatte Brezilya
'da 182, Meksika'da 128, Arjantin'de 15 kişi hayatını kaybetti.