Aşının kalp spazmına yol açtığını söylemişlerdi… Araştırmacılardan flaş açıklama!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşı uygulamaları, bütün hızıyla devam ediyor. Aşıların olası yan etkileri sık sık tartışma konusu olurken, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir rapor, dünya çapında büyük bir panik havasına neden oldu. Kanada'da bulunan Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitüsü araştırmacıları, yayınladıkları bir raporda koronavirüs aşılarının kalp iltihabı ve kalp spazmına neden olduğunu söyledi.

"YANLIŞ HESAP YAPTIK"

MedRxiv isimli sitede yayınlanan araştırma sonucuna göre, aşı olan 1000 kişiden 1'inde kalp spazmı vakası tespit edildi. Araştırma kısa süre internette yayılırken, yaşanan yeni bir gelişme, bu tehlike sinyali veren raporu geçersiz kıldı.

Araştırmacılar, yanlış hesaplama yaptıklarını söyleyerek, raporu geri çektiklerini açıkladı.