Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

Hayatını kaybeden itfaiye erleri için İtalyan devlet erkanından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Ignazio La Russa ve Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere pek çok kişi taziye mesajı paylaştı.

Son günlerde Afrika kaynaklı sıcakların etkisini yoğun şekilde gösterdiği ülkede, başkent Roma'nın çevresi de dahil olmak üzere belli noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.