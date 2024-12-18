‘Asırlık’ insanların sayısı artıyor

Dünya çapında 100 yaşını geçen insanların sayısı giderek artıyor. BBC'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Bölümü, 2024 yılında dünyada en az 100 yaşında olan yaklaşık 588 bin kişinin yaşadığını tahmin ediyor. Bu sayının 2030 sonunda 1 milyona yaklaşması bekleniyor. 1990 yılında yaşayan insanların sadece 92 bini 100 yaşını geçmişti. Atalarımıza kıyasla daha iyi ilaçlar, gıda ve yaşam koşulları sağlayan alanlardaki ilerlemeler sayesinde insanların yaşam süresi arttı. Bazı bilim insanları ise uzun ömrü genetiğe bağlıyor.