Aşısızları ağır ve ölüm dolu bir kış bekliyor

ABD
Başkanı Joe Biden
, koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kovid toplantısının ardından konuşan Biden, aşılanmayan insanları, yakın zamanda aşı olmazlarsa çok kasvetli ve tehlikeli bir kışla karşılaşacakları konusunda uyardı. Başkan Biden, "ABD halkına doğrudan bir mesaj göndermek istiyorum: Attığımız adımlar nedeniyle Omicron henüz yayılma hızı kadar çok ilerlemedi" derken, "Ancak şimdi burada, yayılıyor ve artacak. Aşılanmamışlar için ağır hastalık ve ölüm kışına gidiyoruz. İyi haber şu ki; eğer aşı yaptırdıysanız, ağır hastalık ve ölümden korunursunuz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, kişisel ve toplumsal sağlığın yanı sıra ülkenin ekonomik toparlanmasını korumak için bireyleri aşı olmaya çağırdı.