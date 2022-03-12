Askerden daha fazla sivil öldü

Ukrayna
Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgalin başlamasından bu yana iki hafta içinde Rus kuvvetlerinin Ukraynalı askerlerden daha fazla sivili öldürdüğünü söyledi. Reznikov, "Bunun sadece Kiev
'de değil, tüm dünyada duyulmasını istiyorum" dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisinin açıkladığı son rakamlara göre, işgalin başladığı 24 Şubat'tan 9 Mart gece yarısına kadar 549 sivil öldü, 957 kişi yaralandı.
1 MİLYON $ TEKLİFİ
Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, çalışır durumdaki savaş uçağını teslim eden Rus askerlerine 1 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı.