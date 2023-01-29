Askeri tesise İHA saldırısı

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti" ifadelerine yer verildi. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği açıklanmadı. Ancak İran'ın İsrail ve ABD'yle arası nükleer programlar nedeniyle gergin. İsrail, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirdiğini söylerken, İran bunu reddediyor.