Askeri üsten çalınmıştı… İsrail tankı orada bulundu

İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Eliakim Askeri Üssü'nden çalınan tankı bölgedeki bir hurdalıkta buldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eliakim Askeri Eğitim Üssü'nden bir tank çalındığına ilişkin ordudan gelen ihbar üzerine harekete geçildiği ve araştırma sonucu tankın bölgedeki bir hurdalıkta bulunduğu aktarıldı.

İsrail polisi "atıl durumda" olarak nitelediği tankın yanında bir polis arabasının yer aldığı görüntüleri de paylaştı. Polisin hırsızlığa ilişkin orduyla ortak soruşturma açtığı duyuruldu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da hurdalıkta şasesi bulunan Merkava MK2 tipi tankın uzun yıllar önce atıl kaldığı belirtildi. Tankın üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı ve sistemlerinin çalışmadığı aktarıldı. Tankın bölgede yürüyüş yapan sivillere açık bir alanda bulunduğu ve askerlerin atış talimlerinde sabit bir araç olarak kullanıldığı paylaşıldı.

Tankın orduya iade edildiği ve olayla ilgili askeri bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.