Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako’nun kocasına kötü haber!

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı. "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı.
LİSTEDE YER ALMADI
ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.
STATÜSÜNÜ KAYBEDİYOR
ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor. Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.