Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako’nun kocasına kötü haber!

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı. "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı.