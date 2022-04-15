Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako’nun kocasına kötü haber!

STATÜSÜNÜ KAYBEDİYOR

ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor. Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.