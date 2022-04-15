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Giriş Tarihi: 15.4.2022 09:07 Son Güncelleme: 15.4.2022 09:41

Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun kocasına kötü haber!

AA
Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako’nun kocasına kötü haber!

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei, geçtiğimiz New York Eyaleti'nin baro sınavına girmişti. Şubat Kei, yayınlanan Şubat 2022 yılının listesinde yer almadı. Kei'nin 2021 yılında da aynı sınava girdiği ancak başarılı olamadığı biliniyor. Sınava girenlerin yalnızca yüzde 30'unun başarılı olabildiği ifade ediliyor.

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı. "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı.

LİSTEDE YER ALMADI

ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.

2021 YILINDA EVLENDİLER

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun büyük kızı Mako ile 26 Ekim 2021'de evlenen Komuro Kei ise listede yine yer almadı. Komuro, aynı sınava Temmuz 2021'de de girmişti.

STATÜSÜNÜ KAYBEDİYOR

ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor. Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

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Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun kocasına kötü haber!
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