"Askıya alındı" demişlerdi! İsrail'e silah sattıkları ortaya çıktı

"İSPANYA'DA ÜRETİLEN TEK BİR KURŞUN, TEK BİR SİLAH İSRAİL'E GİDEMEZ"

Sumar Partisinden olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun da basına yaptığı değerlendirmede, 7 Ekim 2023 sonrasına ait İsrail'e silah ve askeri mühimmat satışıyla ilgili tüm ruhsatların iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "İspanya'da üretilen tek bir kurşun, tek bir silah İsrail'e gidemez. İsrail'e silah satışında tam bir ambargo uygulanmasında ısrar ediyoruz." diye konuştu.

Sumar Partisince de benzer şekilde X hesabından, "İsrail'de tarihindeki en aşırıcı hükümetin iş başında olduğu ve silah satın alımının etkili ve acil şekilde askıya alınması gerektiği" vurgulanarak, "Bahane yok. Sözlerden eylemlere geçmeliyiz." açıklamasında bulunuldu.