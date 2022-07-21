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Giriş Tarihi: 22.7.2022

Asla sivilleri hedef almayız

Asla sivilleri hedef almayız
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Bakan Çavuşoğlu, Dohuk’taki saldırıya ilişkin, “Türkiye’nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. TSK’ya göre de sivillere bir saldırı olmamıştır” dedi

Irak'ın kuzeyindeki Dohuk'ta 8 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı önceki gece yapılan saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmak isteyen yalan ve manipülatif içerikli yayınlara dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu, "Dohuk'taki saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda de hemen istişareler yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamları ile işbirliği yapabileceğimizi açıkladık. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil" dedi.
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Asla sivilleri hedef almayız
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