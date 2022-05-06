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Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:39 Son Güncelleme: 6.5.2022 16:58

Aslan desenli çanta ülkeyi karıştırdı! Gören telefona sarıldı

DHA
Aslan desenli çanta ülkeyi karıştırdı! Gören telefona sarıldı

Kenya'da ilginç bir olay yaşandı. Çitlerin arasına koyulan aslan poşetini görenler, aslanın gerçek olduğunu sandı. Olay yerine silahlı gelen görevliler ise çalıların arasındakinin bir çanta olduğunun farkında vardı.

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

"HIZLI OLDUĞU İÇİN HALKI TEBRİK EDERİZ"

KWS yaptığı açıklamada "İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu" ifadeleri yer aldı. Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.

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Aslan desenli çanta ülkeyi karıştırdı! Gören telefona sarıldı
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