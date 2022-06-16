Astana’dan terör örgütü YPG’ye net mesaj çıktı

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı işbirliğini devam ettirme kararı aldı. 18'incisi düzenlenen görüşmelerde Suriye meselesinin çözümü için ortak bildiri yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ve ülke sınırlarını korumadaki kararlılığın devam edeceği vurgulandı. Taraflar, Fırat Nehri'nin doğusundaki ayrılıkçı yapıların, sivillere yönelik saldırılarından duyulan derin endişeleri beyan etti.