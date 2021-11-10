Atatürk dünyanın dört bir yanında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde, sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıldı.
ALMANYA: Berlin
Başkonsolosluğu'ndaki törende konuşan Başkonsolos Olgun Yücekök, Atatürk'ün mirasının gelecek nesillere bırakılmasının bir görev olduğunu belirtti.
İSPANYA: Madrid
Büyükelçiliği rezidansındaki törene büyükelçilik çalışanları ile uluslararası misyonlarda görevli Türk askerleri katıldı.
MACARİSTAN: Budapeşte
'de Naphegy Meydanı'ndaki Atatürk büstünün önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.
AVUSTURYA: Viyana
Büyükelçiliği'ndeki törene, Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Başkonsolos Asip Kaya ve davetliler katıldı.
İLK BÜST AÇILDI
SIRBİSTAN
: Belgrad
Büyükelçiliği'nde Türk kurumları ve vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte Atatürk'ün hayatını anlatan bir video yayınlandı.
İNGİLTERE:
Türkiye'nin Londra
Başkonsolosluğu'nda, Türk vatandaşlarının da katılımıyla düzenlenen anma töreninde Atatürk, sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıldı.
ÇEKYA:
Prag Büyükelçiliği'ndeki programda, Çekya'da ilk kez bir Atatürk büstü açıldı.
PAKİSTAN:
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İslamabad Büyükelçiliği'nde yapılan törene, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
ÇİN:
Törene, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve büyükelçilik mensuplarının yanı sıra Çin'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.
SELANİK'TE DOĞDUĞU EVDE TÖREN
Atatürk, Yunanistan'ın Selanik kentinde, dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine kalabalık bir grup katıldı. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ve bugün "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilere açık müzenin bahçesindeki törende duygusal anlar yaşandı.