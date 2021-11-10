Giriş Tarihi: 11.11.2021

Atatürk dünyanın dört bir yanında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki birçok kentte anma törenleri düzenlendi