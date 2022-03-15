Ateş altındaki Kiev’e başbakan çıkarması

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 20'nci gün. Başkent Kiev dün sabaha bombardıman sesleriyle uyandı. Başkentliler siren sesleriyle sabaha uyandı. Şehrin farklı noktalarına Rus birlikleri 3 saldırı gerçekleştirdi. Şehrin üç farklı noktasına gerçekleştirilen topçu ateşlerinde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Kiev'in Svyatoşinskiy semtinde yer alan 16 katlı bir apartman saldırıda tamamen yandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
İtfaiye ekipleri gün boyunca yangısı söndürmek için mesai harcadı. Rus birliklerinin top atışları Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmanda da yangına neden olurken olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Saldırıya uğrayan apartmanları ziyaret eden Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko
, "İnsanları tahliye etmek istiyoruz ama kimse Kiev'i terk etmek istemiyor. Daha büyük saldırılar bekliyoruz. Buranın Mariupol ya da Harkiv olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden 17 Mart sabah 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi. Saldırının yapıldığı noktalarda en az 6 kişi feci şekilde can verdi. Kiev'de dün en fazla top atışı yaşandı.
Öte yandan Polonya
, Çekya
ve Slovenya
başbakanları, AB misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gitti. Çekya Başbakanı Petr Fiala, ziyaretin AB Konseyi Başkanı Charles Michel
ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
ile istişare içinde düzenlendiğini belirterek BM dahil, uluslararası kuruluşlara bilgi verildiğini söyledi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği
(AB) Konseyi adına bugün (dün) Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
EVLER ATEŞE VERİLİYOR
ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın yeni uydu görüntülerini paylaştı. Fotoğraflar, Kiev merkezinin 40 km çevresindeki evlerin ateşe verildiğini gösterdi.
Öte yandan Rusya, ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Bilinken ve CIA Direktörü Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.
'HER SANİYEDE 1 ÇOCUK MÜLTECİ'
BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığını açıkladı. IOM kaçanlardan 1.4 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi. IOM Sözcüsü James Elder
, "Neredeyse saniyede bir çocuk mülteci oluyor" dedi.
FOX NEWS KAMERAMANI IRPİN'DE ÖLDÜRÜLDÜ
ABD kanalı FOX News kameramanı Pierre Zakrzewski Ukrayna'daki çatışma alanında hayatını kaybederken muhabir arkadaşı Benjamin Hall ise yaralandı. Zakrzewski ile Hall'un Kiev'e yakın bölgedeki Irpin'de araçlarının isabet aldığı belirtildi.