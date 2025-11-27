Ateşkes değil kâbus

Katil İsrail ordusu ateşkesin 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri hayatı kâbusa çevirmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi. Gazze kentinde evleri yıkmayı da sürdüren İsrail, Han Yunus'a ise topçu saldırısı düzenledi. Siyonis rejim insani yardımların girişine de yeterli oranda izin vermemeyi sürdürüyor. Tüm bunların yanında kötü hava koşulları da Filistinlerin yaşama tutunmasını zorlaştırıyor.

288 BİN AİLE ZOR DURUMDA

Gazze'deki hükümetten "Olumsuz hava koşulları 22 bin çadırı tahrip etti 288 bin aile korunmasız durumda" açıklaması geldi. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da "İnsani durumun hızla kötüleştiği Gazze'de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor" bilgisi paylaşıldı.

'ARTIK GİDECEK YERİMİZ KALMADI'

Belirsizliğin ortasındaki Filistinliler, yaşadıkları zorlukları Al Jazeera kanalına anlattı. Çok yakınındaki bir saldırıdan kurtulan Faiq Ajour, "Bu bir kâbus, ateşkes değil. Bir anlık sakinliğin ardından hayat yeniden savaşa dönüyor. Defalarca kez yerimizden olduk var olmayan bir güvenlik arayışına girdik. Tükendik. Gazze'de hayatın yüzde 99'u öldü. Her şeyden umudumuzu kestik" sözleriyle zulmü anlattı.

ŞEHİT SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE

Almanya'da bulunan Max Planck Demografi Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 100 binin çok daha üzerinde.

BATI ŞERİA KUŞATMA ALTINDA

GAZZE Şeridi'nde Hamas'ın varlığını gerekçe göstererek soykırım yapan İsrail, Hamas'ın bulunmamasına rağmen Batı Şeria'da da sessiz katliamlar yürütüyor. İsrail, Tubas kenti ile çevresindeki beldelere geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail güçleri, kentin tüm girişlerini toprak bariyerler ve askeri kontrol noktalarıyla kapatarak sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. İşgalci güçler, elektrik ve suyu da kesti.