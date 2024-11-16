Ateşkes konuşulurken yine saldırdılar

Ateşkes konuşulurken İsrail dün de Lübnan'a çok sayıda saldırı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine toplam 7 hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri ise Lübnan'dan Batı Celile ve Hayfa Körfezi'ne atılan yaklaşık 35 roketin tamamının açık alanlara isabet ettiğini duyurdu. Hayfa Körfezi bölgesinde roket sirenleri duyuldu. Lübnan Meclisi Milletvekili Kasım Haşim, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına ilişkin yanıtın en geç pazartesi veya salı günü verileceğini belirtti.