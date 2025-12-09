Ateşkesin birinci aşamasında 373 şehit

İsrail'in soykırımını durduran Gazze ateşkesinde ikinci aşama için geri sayım başladı. Hamas'ın İsrailli son rehine cesedini önümüzdeki günlerde teslim etmesi bekleniyor. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu da "Kısa süre içinde ikinci aşamaya geçeceğiz" dedi. Bu ay içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen ikinci aşamada Gazze'ye uluslararası görev gücü de konuşlandırılacak. İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes boyunca şimdiye kadar en az 373 Filistinliyi daha şehit etti. Öte yandan Uluslararası İstikrar Gücü'nde olası Türk askerinin konuşlanması İsrail'deki endişeleri artırdı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle İsrail'in kendini dışlanmış halde bulabileceğini belirtti.

ALÇAK HAREKET

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katıldı.