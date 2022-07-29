Ateşle oynama

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden dün 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberler nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir dönemde yapıldı. Şi, bu nedenle Biden'a "Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır. Ateşle oynayan kendisini yakar" uyarısında bulundu. Biden ise ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini söyledi.