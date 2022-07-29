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Giriş Tarihi: 29.7.2022

Ateşle oynama

Ateşle oynama
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden dün 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberler nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir dönemde yapıldı. Şi, bu nedenle Biden'a "Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır. Ateşle oynayan kendisini yakar" uyarısında bulundu. Biden ise ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini söyledi.
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Ateşle oynama
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