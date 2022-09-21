Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Atina'da toplu ulaşım grevinde hayat durdu
Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:51

Atina'da toplu ulaşım grevinde hayat durdu

AA
Atina’da toplu ulaşım grevinde hayat durdu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti. Çalışanlar, sektörün özelleştirmesini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısına tepki göstererek bu tasarının işçi hakları açısından da yeni sorunlar oluşturabileceği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Grev kapsamında, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu. Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik yaşandı.

Toplu taşıma çalışanları, tepkilerini dile getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Çalışanlar ellerindeki pankart ve dövizlerle yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atina'da toplu ulaşım grevinde hayat durdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA