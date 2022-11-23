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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Atina’dan Sisi’ye ‘Erdoğan heyeti’

Atina’dan Sisi’ye ‘Erdoğan heyeti’
Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerde bulunan ve her seferinde Batı'ya Türkiye'yi şikâyet eden Yunanistan'da Mısır paniği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması Yunanistan'ı alarma geçirdi. Ülke basını, Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışmasını iki ülke arasındaki uzlaşma sürecini başlatma adımı olarak yorumladı. Bu gelişme üzerine Atina hükümetinin harekete geçtiği belirtilen haberlerde, dün 3 bakanın Kahire'ye gönderildiği ve Mısır ile bir dizi anlaşma imzalanacağı kaydedildi. Mısır, Akdeniz'deki potansiyel gaz rezervleri sebebiyle kilit ülke konumunda bulunuyor.
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Atina’dan Sisi’ye ‘Erdoğan heyeti’
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