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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:16

Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İngiltere'de 37 yaşındaki kadının atını tekmeleyip tokatladığı görüntüler infial yarattı. Olay nedeniyle yüzlerce kişi şikayette bulunurken, bir okulda öğretmenlik yapan öğretmen işinden kovuldu.

Bir anne ve ilkokul öğretmeni olan Sarah Moulds'un beyaz atını tekmeleyip tokatlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, 37 yaşındaki kadının atına önce sinirle tekme attığı, ardından yüzünü tokatladığı görülüyor. At ise bu tepki karşısında kendini geriye çekmeye çalışıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Videonun yapılmasından sonra olayla ilgili açıklama yapan çiftlik, durumu hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirtti. Olayla ilgili yüzlerce şikayet bildirildi. Kullanıcılar kadına, "Bu kabul edilemez!", "Kendim de biniciyim. Sadece utandım ve bu davranışın asla mazereti olamaz" gibi cümlelerle tepki gösterdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Çok büyük tepkiye neden olan olayla ilgili soruşturma başladı. Bu sırada Moulds, öğretmenlik yaptığı okuldan kovuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Gençlerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz" dedi.

Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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