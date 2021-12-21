Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Videonun yapılmasından sonra olayla ilgili açıklama yapan çiftlik, durumu hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirtti. Olayla ilgili yüzlerce şikayet bildirildi. Kullanıcılar kadına, "Bu kabul edilemez!", "Kendim de biniciyim. Sadece utandım ve bu davranışın asla mazereti olamaz" gibi cümlelerle tepki gösterdi.