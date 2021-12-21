Bir anne ve ilkokul öğretmeni olan Sarah Moulds'un beyaz atını tekmeleyip tokatlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, 37 yaşındaki kadının atına önce sinirle tekme attığı, ardından yüzünü tokatladığı görülüyor. At ise bu tepki karşısında kendini geriye çekmeye çalışıyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Videonun yapılmasından sonra olayla ilgili açıklama yapan çiftlik, durumu hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirtti. Olayla ilgili yüzlerce şikayet bildirildi. Kullanıcılar kadına, "Bu kabul edilemez!", "Kendim de biniciyim. Sadece utandım ve bu davranışın asla mazereti olamaz" gibi cümlelerle tepki gösterdi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Çok büyük tepkiye neden olan olayla ilgili soruşturma başladı. Bu sırada Moulds, öğretmenlik yaptığı okuldan kovuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Gençlerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz" dedi.
Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı