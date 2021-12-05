Avrupa alarm veriyor: Enerji fiyatlarında kolay çözümler yok!

RUSYA DETAYI!

Pandemiye uyum sağlayan ekonomilerin büyümeye başlaması nedeniyle enerjiye talebinin arttığına işaret eden Gentiloni, "Enerjide düşük arz söz konusu ve bununla birlikte ekonomideki yeniden canlanma da talebi arttırıyor. Norveç ve Cezayir'den gelen gaz maksimum kapasitesine ulaşmış durumda. Rusya'dan gelen gaz ise geçen yılın Ekim-Kasım dönemine göre yüzde 25 daha az. Bu, büyük bir sorun." diye konuştu.