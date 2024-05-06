Avrupa başkentlerinde Gazze sesleri susmuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Filistin yanlıları gösteri yaptı. Göstericiler, İsrailli sporcuların 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyatlarından men edilmesini de talep etti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin önde gelen üniversitelerinde İsrail'in saldırılarını protesto eden öğrencileri kınadı.İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan University College London (UCL) öğrencileri, ana kampüs önünde toplanarak üniversitenin İsrail'le işbirliklerini protesto etti. Öğrenciler ve eylemciler, UCL'nin İsrail'e mali destek sağlayan şirket ve bankalarla işbirliğini sonlandırması ve üniversitenin İsrail'in savaş suçlarını kınaması çağrısında bulundu.İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College'de Filistin destekçisi öğrencilerce düzenlenen protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesi istendi.Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteride Almanya'nın savaş suçuna ortak olduğu ifade edildi.ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan'da başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. Michigan Üniversitesi'nde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. Bir grup öğrenci, cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü. Polis, öğrencileri uzaklaştırdı. Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencilerinin kurduğu çadır kampa müdahale eden polis, 68 kişiyi gözaltına aldı.İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunu kapatacak. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırıldı. Haaretz'in haberine göre karar, Al Jazeera'nın 45 gün süreyle kapatılmasını içeriyor ancak bu süre yeniden uzatılabiliyor.