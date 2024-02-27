Avrupa Belirsizliği

Avrupabelirsizlik sarmalından çıkamıyor. Birçok Avrupa ülkesinin ekonomisi iyiye gitmiyor. Ukrayna anlaşmazlığı, çiftçilerin isyanı ve aşırı sağın yükselişi gibi sorunlar da derinleşiyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tarım bakanlarının toplantısı sırasında çiftçiler Brüksel'de toplandı. Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İspanya'da ise 3 haftadır eylemlerine devam eden çiftçiler Fransa sınırını kapattı.Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde aşırı sağ paniği büyüyor. Almanya'da geçmişin tekrarlanabileceği endişesi halkı sokaklara döktü. Aşırı sağcıların göçmenleri zorla sınır dışı etme planlarından dolayı on binlerce kişi gösterilere katılıyor.: AB ülkeleri İsrail soykırımı, Ukrayna'ya destek, göçmen sorunu, ABD ile ilişkiler, Rusya'ya karşı atılacak adımlar ve ekonomi gibi konularda ortak karar alamıyor.: Fransa'da emekliler, İngiltere'de sağlık çalışanları, Yunanistan'da taksiciler, Belçika'da da kamu çalışanları ya da Almanya'da makinistler... AB içerisinde neredeyse her gün yeni grev dalgası başlıyor.Fransa: Asker gönderebiliriz Rusya: NATO ile çatışma kaçınılmazAvrupa'da en derin çatlağın yaşandığı konuların başında Ukrayna savaşı geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi. Rusya'dan "Batı, Ukrayna'ya asker gönderirse NATORusya çatışmasının yaşanması kaçınılmaz" cevabı geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Macron'un önerisine karşı çıkarak Ukrayna'ya askerleri birliklerin gönderilmeyeceğini söyledi.