Avrupa Birliği, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yaptırım planlıyor

Avrupa Parlamentosu'nun Starzburg'daki Genel Kurul oturumu sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi dahilinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesinin önerildiği iddia edildi.

AB içinde ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomat, AB Komisyonu'nun Rus Ortodoks Kilisesi Patriğini doğrudan yaptırımlara dahil etmeye hazırlandığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı ''dinime bir temizlik operasyonu'' olarak nitelendirdiği belirtilen Kirill'in Avrupa'daki mal varlığının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeren yaptırımın kabul edilmesi için AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor.

