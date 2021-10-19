Avrupa Birliği’nden Tunus açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda Tunus'la ilgili bir oturumda, Necla Buden Ramazan'ın Tunus'un yeni başbakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"İŞLEYEN BİR HÜKÜMETİN KURULMASI ÇOK ÖNEMLİDİR"

AB Temsilcisi, "İşleyen bir hükümetin kurulması, Tunus'un karşı karşıya olduğu birçok zorlukla derhal mücadele etmeye başlamak için kesinlikle çok önemlidir." ifadesini kullandı.