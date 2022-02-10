Avrupa Birliği’nin Afrika’daki ilk ticari ortağı Fas oldu

Fas'ı ziyaret eden Von der Leyen, başkent Rabat'ta Başbakan Aziz Ahnuş ile bir araya geldi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, görüşme sonrası Ahnuş ile düzenlediği basın toplantısında Von der Leyen, "Fas, güçlü ve sağlam stratejik ortaklık kurduğumuz bir ülke. Bu temel üzerinde ortaklığımız için beklenti ve ortak bir vizyon oluşturabiliriz." dedi.

Von der Leyen, Fas'ın, AB'nin Afrika düzeyinde ekonomik ve ticari alanda ilk ortağı olduğunu söyledi.

Başbakan Ahnuş ile görüşmenin Fas ve AB'nin karşılaştığı global sorunları tartışmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Von der Leyen, bu sorunları aşmak için iki tarafın da ortak çözümler bulması gerektiğini ekledi.

AB ile Rabat arasında çevreci ortaklığı geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Von der Leyen, bunun müttefik bir ülke ile ana hedefi yeşil enerjileri geliştirmek olan bir ortaklık olduğunu ekledi.

Fas'ın AB ile büyük oranda ticari ortaklığı bulunuyor.