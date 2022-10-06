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Giriş Tarihi: 6.10.2022 14:25

Avrupa enerji krizinde: Polonya’da yeni alarm

AA
Avrupa enerji krizinde: Polonya’da yeni alarm

Avrupa genelinde tırmanan enerji krizinde Polonya, yeni bir alarm verdi. Ülke dışında bulunan enerji altyapısının saldırıya uğraması ihtimaline karşılık Hükümet Güvenlik Merkezi alarm seviyesini yükseltti.

Polonya, ülke dışında bulunan ulusal enerji altyapıları için olası saldırılara karşı ikinci en yüksek alarm seviyesine geçti.

Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB), tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından imzalandığı belirtildi.

"SALDIRILARA HAZIR OLUN"

RCB, ülke dışında bulunan ulusal enerji altyapıları için olası saldırılara karşı ikinci en yüksek alarm seviyesine geçildiğini ve bu seviyenin kamu idaresinin gerekli önlemleri alması için hazır olması gerektiği anlamına geldiğini duyurdu.

Söz konusu kararname, 6 Ekim'den 30 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan Baltic Pipe doğal gaz boru hattının da söz konusu kararname kapsamında koruma altına alınacağı ifade ediliyor.

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Avrupa enerji krizinde: Polonya’da yeni alarm
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