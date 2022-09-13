Avrupa kabusu yaşıyor! Enerji krizi Eyfel Kulesi’ni de vurdu: Karanlığa bürünecek...

KARANLIĞA BÜRÜNECEK

Son olarak Paris Belediye Başkanlığı'nın, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa'da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.