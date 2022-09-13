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Giriş Tarihi: 13.9.2022 00:05 Son Güncelleme: 13.9.2022 00:06

Avrupa kabusu yaşıyor! Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu: Karanlığa bürünecek...

Avrupa kabusu yaşıyor! Enerji krizi Eyfel Kulesi’ni de vurdu: Karanlığa bürünecek...

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Avrupa ülkeleri, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye alıyor. Son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak.

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrası, batının yaptırımlarına cevap olarak doğal gaz aktarımını kısıtlaması Avrupa'da enerji krizi başlattı. Ülkeler, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye aldı.

KARANLIĞA BÜRÜNECEK

Son olarak Paris Belediye Başkanlığı'nın, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa'da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.

ŞEHRİN AYDINLATILMASI AZALTILACAK

Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00'e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.

Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

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Avrupa kabusu yaşıyor! Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu: Karanlığa bürünecek...
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