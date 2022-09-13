Avrupa kabusu yaşıyor! Enerji krizi Eyfel Kulesi’ni de vurdu: Karanlığa bürünecek...

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrası, batının yaptırımlarına cevap olarak doğal gaz aktarımını kısıtlaması Avrupa'da enerji krizi başlattı. Ülkeler, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye aldı.
KARANLIĞA BÜRÜNECEK
Son olarak Paris Belediye Başkanlığı'nın, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa'da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.
Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.
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