Avrupa kavruluyor

Yaz mevsiminin ilk sıcak hava dalgasının etkili olduğu Batı Avrupa ülkelerinde kavurucu sıcaklıklar yaşanıyor. İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere çıktı. Halkın sıcaklara karşı uyarıldığı Batı Avrupa'da birçok kentte kırmızı alarma geçildi.Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya'da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilla, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid'de 41 dereceye kadar çıktı. Sıcak havanın etkisiyle hafta başından bu yana 16 bölgede orman yangını çıktı ve bazı spor etkinlikleri ertelendi.Fransa'da 41 dereceye varan sıcaklıklardan dolayı 14 vilayette kırmızı, 56 vilayette de turuncu alarm verildi. Gironde Valiliği, dış ve klimasız iç mekânlarda tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca 40 kentte, özellikle tarım faaliyetlerindeki su kullanımına farklı düzeylerde kısıtlamalar getirilerek orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı.Yüksek sıcaklıklar nedeniyle 4 kent için alarm verildi. Hafta sonu için yapılan meteorolojik tahminlerde Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilirken, İtalya'nın merkezinde ve kuzeyinde yer alan bazı kentler için uyarı verildi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Perugia ve Floransa ile kuzeyindeki Brescia ve Torino kentlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 17 Haziran'dan itibaren alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Torino'da ise pazar günü kırmızı alarm verileceği bildirildi. Aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık başta kuzey bölgeleri olmak üzere ülkede etkisini gösteriyor.Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) hafta sonunda özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinde sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacağını ve gece saatlerinde de sıcaklığın 20 derecenin altına inmeyeceğini duyurdu.Güneyden gelen sıcak dalgasıyla hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükselerek, haziran ayı için rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle ülkenin doğusunda yüksek sıcaklık nedeniyle hafta sonu turuncu kod alarma geçildiğini ilan etti.Üst üste üçüncü gün yılın en sıcak günü kaydedildi. Ülkenin doğundaki Suffolk'ta 17 Haziran'da termometreler 32.7 dereceyi gösterdi.Sıcak hava dalgasının son bir haftadır etkili olduğu ülkelerden biri de İsviçre. İsviçre'de gün içinde hava sıcaklığının Basel, Sion ve Cenevre gibi kentlerde 35 derece ve üstüne çıkması, yarın ise Basel'de 37 dereceyle sıcaklığın rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.