Avrupa Komisyonu’na Batı Trakya önergesi: Türklerin talepleri karşılanmıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na Batı Trakya'daki Türk azınlığa mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi hakkında yazılı soru önergesi sundu. AP milletvekilleri Lorant Vincze, François Alfonsi, Herbert Dorfmann ve Yana Toom'un imzasıyla sunulan soru önergesinde, Batı Trakya'da iki dilli Türk ilkokullarının sayısının azaldığı kaydedildi. Soru önergesinde Batı Trakya'da bir tane bile iki dilli azınlık anaokulunun bulunmadığı ve Türk toplumunun bu konudaki taleplerinin Yunan makamları tarafından yanıtsız bırakıldığına dikkat çekildi.