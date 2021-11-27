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Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:30

Avrupa Konseyi’ne koronavirüs gölgesi: Başkan Michel’in ziyareti ertelendi

İHA
Avrupa Konseyi’ne koronavirüs gölgesi: Başkan Michel’in ziyareti ertelendi

Önümüzdeki günlerde Japonya’ya ziyarette bulunacak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, heyette bir kişinin koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle ziyaretini ertelediği ortaya çıktı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapmayı planladığı ziyaret, bir heyet üyesinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

RİSK NEDENİYLE ERTELENDİ

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapacağı açıklanan ziyaretin Covid-19 riski nedeniyle ertelendiği bildirildi. Japonya'nın ardından Çarşamba günü DE Güney Kore'ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile temaslarda bulunacağı açıklanan Michel'in her iki programının da gezilerde yer alacak bir heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Avrupa Konseyi Başkanı olarak Japonya'yı ilk kez ziyaret edeceği açıklanan Michel'in, ziyareti sırasında Başbakan Kishida ile iklim değişikliği karşısında alınacak önlemler, Japonya-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve AB'nin Çin politikası gibi küresel-bölgesel konuları ele alması bekleniyordu.

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Avrupa Konseyi’ne koronavirüs gölgesi: Başkan Michel’in ziyareti ertelendi
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