Avrupa Konseyi’ne koronavirüs gölgesi: Başkan Michel’in ziyareti ertelendi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapmayı planladığı ziyaret, bir heyet üyesinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

RİSK NEDENİYLE ERTELENDİ

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapacağı açıklanan ziyaretin Covid-19 riski nedeniyle ertelendiği bildirildi. Japonya'nın ardından Çarşamba günü DE Güney Kore'ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile temaslarda bulunacağı açıklanan Michel'in her iki programının da gezilerde yer alacak bir heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle askıya alındığı açıklandı.