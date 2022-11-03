Avrupa krizi engelleyemiyor! Kış finansal olarak çok zor geçecek!

ALMANYA DA DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE TAVAN FİYAT GETİRİYOR

Almanya da yeni yıldan itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat getiriyor. Almanya Sanayi ve Ticaret Odası, Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 82'sinin "enerji ve ham madde fiyatlarını" işleri için bir risk olarak gördüğünü duyurdu. Hollanda'da fırın sahipleri enerji krizinden etkilendi.