Avrupa, Meta’yı sorguya çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan, çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere küçüklerin korunmasına yönelik risk değerlendirmeleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti. Meta'nın talep edilen bilgileri 22 Aralık'a kadar komisyona sunması gerektiği, bir sonraki adımın şirketten alınacak yanıta göre değerlendirileceği ifade edildi. Açıklamada, resmi bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde komisyonun para cezası uygulayabileceği kaydedildi. AB, kural ihlali yapan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabiliyor.