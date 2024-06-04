Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağ ve İsrail’e destek uyarısı

Hollanda'da Türk kökenli milletvekili adayları, seçmenleri 6 – 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandığa gidip aşırı sağın yükselişini engellemek için oy kullanmaya çağırdı. Türk kökenli milletvekili adayı Ufuk Kahya, "Halk, AP seçimlerinde sandığa gitmiyor. Türk toplumunda da sandığa giden çok az. Sandığa gitmeyerek oy kullanılmadıkça, aşırı sağcı partilerin gücü daha da artacak" dedi. Demokratlar 66 partisinden aday olan Melih Uzun da "Avrupa Parlamentosu'nda sağ görüşlü ve İsrail'i destekleyen partiler kazanırsa buna (İsrail'e yaptırım uygulanmasına) izin vermezler" dedi.