Avrupa Parlamentosu vekili Rusya karşıtı olduğu iddiasıyla grubundan ayrıldı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Hollandalı vekili Marcel de Graaff, Kimlik ve Demokrasi Grubundan Rusya karşıtı olduğu iddiasıyla ayrıldığını açıkladı. De Graaff, ayrılma kararını, "Kimlik ve Demokrasi Grubundan ayrılıyorum. NATO ve Ukrayna'ya ilişkin görüşlerimden dolayı beni susturmaları hazmedilemez." şeklindeki Twitter paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımında, "Rusya ile tansiyonu düşürmeliyiz. Bu bizim savaşımız değil ama bedelini biz ödüyoruz." ifadelerini kullanan De Graaf, bu görüşü destekleyen yeni bir grup kurmak istediğini belirtti.

Hollanda'da aşırı sağcı Thierry Baudet'in liderliğindeki Demokrasi Forumu Partisi (FvD) üyesi olan De Graaf, paylaşımında FvD'nin açıklamasına da yer verdi. FvD'nin açıklamasında, De Graaf'ın Kimlik ve Demokrasi Grubu üyeliğinin, geçen hafta açıklanan kararla NATO ve Ukrayna'ya ilişkin görüşlerinden ötürü 3 aylığına askıya alındığı bilgisine yer verildi. Kimlik ve Demokrasi Grubunda farklı fikirlere yer olmadığına değinilen açıklamada, AP vekillerinin, Rusya-Ukrayna meselesinde ülkelerinin pozisyonunu desteklemek zorunda bırakıldığı kaydedildi.

De Graaf'ın, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıkan, Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesini isteyen, AB üyesi ülkelerin otonomisine saygı duyan ve zorunlu aşı uygulamalarına "hayır" diyenlerle yeni bir grup kurmak istediği vurgulandı. Yaklaşık 10 yıldır AP'de bulunan 60 yaşındaki De Graaf, uzun süre aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) üyesi olarak parlamentoda bulunurken PVV'nin zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkmaması nedeniyle 20 Ocak 2022'de FvD'ye geçmişti.