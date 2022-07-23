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Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:27 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:38

Avrupa Parlamentosu'nda Başkan Erdoğan’a övgü! ‘Türkiye Fransa’dan daha güçlü’

İHA
Avrupa Parlamentosu’nda Başkan Erdoğan’a övgü! ‘Türkiye Fransa’dan daha güçlü’

Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle limanlarda bekletilen tahılların, Karadeniz üzerinden tüm dünyaya ulaştırılabilmesini sağladığı anlaşmanın başarısı, tüm dünyada yankı uyandırdı. İstanbul'da imzalanan "Tahıl Koridoru Anlaşması” uluslararası arenada Türkiye’nin başarı olarak bahsedilirken bir övgü de Avrupa Parlamentosu’ndan geldi. AP Fransız üyesi Gilles Lebreton, paylaştığı mesajda Emmanuel Macron ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyasladı.

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.

"TÜRKİYE FRANSA'DAN DAHA GÜÇLÜ"

Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

TEBRİK YAĞIYOR

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Avrupa Parlamentosu'nda Başkan Erdoğan’a övgü! ‘Türkiye Fransa’dan daha güçlü’
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