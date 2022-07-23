Avrupa Parlamentosu’nda Başkan Erdoğan’a övgü! ‘Türkiye Fransa’dan daha güçlü’

"TÜRKİYE FRANSA'DAN DAHA GÜÇLÜ"

Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.