Avrupa Parlamentosu’nda koltuk savaşları başladı

Avrupa Birliği (AB) liderleri dün Brüksel'de bir araya geldi. Gündemde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasındaki koltuk yarışları var. Gayrıresmi zirvede 27 devlet ve hükümet başkanı, önümüzdeki beş yıl boyunca Avrupa Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin kim olması gerektiği konusunda görüşecekler. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Başkan Ursula von der Leyen'in, 5 yıl daha görevde kalabilmek için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin desteğini alabilmek amacıyla Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını ertelettiği iddialarını kabul etmedi.