Avrupa Parlamentosu’nda kritik oylama! Listede Ukrayna ve Gürcistan da var

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Avrupa Birliği (AB) liderlerini Ukrayna ve Moldova'ya "gecikmeden" aday statüsü vermeye çağıran karar 45'e karşı 529 oyla kabul edilirken, Gürcistan'a da aday statüsü verme çağrısı yapıldı.

529 OYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, AB liderlerini Ukrayna'nın AB aday ülkesi statüsünü "gecikmeden" vermeye çağıran kararı 45'e karşı 529 oyla kabul etti. Bugün düzenlenen ve yarın da devam edecek olan Avrupa Konseyi toplantısında yapılan oylamada, AB liderlerine Moldova'ya ve Gürcistan'a da aday statüsü verme çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, alınan çağrı kararının AB üyeliği için 'hızlı bir yol' olmadığını ve üyeliğin AB üyelik kriterlerinin yerine getirilmesini gerektiren ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak yapılandırılmış bir süreç olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken alınan bu kararın "liderlik, kararlılık ve vizyon göstermekle eşdeğer" olduğunu ifade etti.