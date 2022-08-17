Avrupa Parlamentosu’ndan Yunanistan’a tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın Yunanistan'daki dinleme skandalında AP milletvekili de olan PASOK lideri Nikos Andrulakis'in yasa dışı şekilde takip edilmesini "affedilemez" ve "hoş görülemez" bulduğu bildirildi.

Metsola'nın sözcüsü Jüri Laas, AA'ya konuyla ilgili açıklamasında, AP Başkanı'nın Avrupalı milletvekillerinin yasa dışı şekilde dinlenmesinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını sağlayacağını belirtti.

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Laas, "Üyelerin iletişiminin yasa dışı şekilde takip edilmesi hoş görülemez ve affedilemez. Demokratik sistemimizin temelini oluşturan ilkelerimizin ve değerlerimizin bu tür ihlalleri hangi üye ülkede olursa olsun hoş görülmemelidir." ifadesini kullandı. Pegasus adlı casus yazılımla ilgili AP soruşturma komitesinin geçen bahar aylarında çalışmalara başladığını hatırlatan Laas, yasa dışı uygulamaları sonlandıracak çabalara katkı vereceklerini aktardı.

Laas, Yunanistan makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını, bunu Andrulakis ve parlamentonun siyasi gruplarına bildirdiklerini, soruşturmada elde ettikleri bilgileri sunacaklarını bildirdi. Jüri Laas, "Avrupa Parlamentosu, Yunanistan makamlarından bilgi sağlanması için ilk talebi almıştır ve bu bilgi gelecek günlerde verilecektir." dedi.