Avrupa, Putin’e karşı birleşti

BATI ülkeleri ve NATO
art arda yeni yaptırım kararları ve önlemler alıyor. Avrupa Birliği
tarihinde ilk kez bir ülke için silah alımını finanse etme kararını yürürlüğe soktu. Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamaları da gündemde. AB ülkeleri 450 milyon euro değerinde silah desteği, 50 milyon euro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti. Bir süredir çatışma alanlarına ateşli silah göndermeme politikası izleyen Almanya
'nın silah gönderme kararı dikkat çekti. Aynı şekilde tarafsızlıkları ile bilinen İsveç
ve İsviçre
de harekete geçti. İsviçre, Rusya
'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı. Letonya
vatandaşlarının istekleri doğrultusunda Rusya'ya karşı savaşabilecekleri açıklandı. Zelenski de ülkelerine gelerek savaşacak 'Lejyon Birliği' kurulması çağrısı yaptı. İngiltere
, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı. İtalya'ya gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunanistan hava sahasını kapatınca Türkiye'ye döndü ve İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.