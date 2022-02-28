Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa, Putin’e karşı birleşti
Giriş Tarihi: 1.3.2022

Avrupa, Putin’e karşı birleşti

Avrupa, Putin’e karşı birleşti
BATI ülkeleri ve NATO art arda yeni yaptırım kararları ve önlemler alıyor. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir ülke için silah alımını finanse etme kararını yürürlüğe soktu. Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamaları da gündemde. AB ülkeleri 450 milyon euro değerinde silah desteği, 50 milyon euro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti. Bir süredir çatışma alanlarına ateşli silah göndermeme politikası izleyen Almanya'nın silah gönderme kararı dikkat çekti. Aynı şekilde tarafsızlıkları ile bilinen İsveç ve İsviçre de harekete geçti. İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı. Letonya vatandaşlarının istekleri doğrultusunda Rusya'ya karşı savaşabilecekleri açıklandı. Zelenski de ülkelerine gelerek savaşacak 'Lejyon Birliği' kurulması çağrısı yaptı. İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı. İtalya'ya gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunanistan hava sahasını kapatınca Türkiye'ye döndü ve İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa, Putin’e karşı birleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA