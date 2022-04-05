Avrupa, Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Batılı ülkeler güvenlik gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı ediyor. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkedeki 30 diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği'nde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı kararı alındığını duyurdu. Almanya da istenmeyen kişi ilan edilen 40 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Diplomatların Rus istihbaratına bağlı oldukları düşünülüyor.