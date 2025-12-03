‘Avrupa, savaş istiyorsa biz savaşmaya hazırız’

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dair konuştu. Putin Avrupa'nın tüm tekliflerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Putin konuşmasında ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin barış planı için Rusya açısından kabul edilemez öneriler sunduğunun da altını çizdi. Putin "Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız" dedi. Putin ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile de görüştü.