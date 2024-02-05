Avrupa sokaklarda

Avrupa'da artan hayat pahalılığı, enerji maliyetleri, rekabet koşullarının sertleşmesi, maaşların yetersizliği ve devlet yardımlarının azalması Avrupa çapında hemen her kesimdeki kitleleri sokağa döküyor. Çiftçi protestolarının kasıp kavurduğu kıtada Almanya, İtalya ve Yunanistan'daki protestolar devam ediyor. Almanya'da binlerce çiftçi bu kez önceki gün Frankfurt Havalimanı'na çevresinde gösteri düzenledi. 600 traktörün katıldığı protesto gösterisi dolayısıyla yollar kapatıldı, ulaşım felce uğradı. Çiftçiler, hükümetten geri adım atmasını istedi. Öte yandan Köln kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi de ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti. Protestolar dördüncü haftasına girerken, çoğu başkent Berlin'de olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi sokaklara çıktı.İtalya'da da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürürken, eylemlerini başkent Roma'ya taşımaya hazırlanıyor. Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya bölgesinden gelen çiftçiler, kuzeyden gelen meslektaşlarına katılmak üzere otobüslerle Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentine gitti.