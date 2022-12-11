‘Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı’

İngiliz merkezli Financial Times (FT) gazetesine göre Avrupa ülkelerinde göç yorgunluğu yaşanıyor. Kıtadaki sığınmacı sayısının çarpıcı düzeyde olduğu belirtilen haberde Avrupa'nın, bu kış olası yeni sığınmacı dalgasına hazırlandığı kaydedildi. Habere göre, Ukrayna'daki çatışmalar patlak verdiğinde Avrupalılar, Ukraynalı sığınmacıları daha sıcak karşılıyorduı ancak yükselen enflasyon ve kısılan bütçeler nedeniyle sığınmacılara artık soğuk bakılıyor. Habere göre, Başbakan Giorgia Meloni öncülüğündeki yeni İtalyan hükümeti yasadışı göçmenlere karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına yönelik çağrılarda başı çekiyor. Avrupalı hükümetlerin de sığınmacıları destekleme programlarının yetersiz kaldığının altı çizildiği haberde Almanya'nın sorunun çözümü için sığınmacıları tüm Avrupa'ya dağıtmayı önerdiği kaydedildi.