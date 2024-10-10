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Giriş Tarihi: 11.10.2024

Avrupa ülkelerinde ‘evsiz çocuklar’ giderek artıyor

Avrupa ülkelerinde sokaklarda evsizleri görmek artık olağan hale gelirken evsiz çocukların sayısı da endişe verici rakamlara ulaştı

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Avrupa ülkelerinde ‘evsiz çocuklar’ giderek artıyor
Brüksel merkezli Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Kuruluşlar Federasyonu (FEANTSA) ve Paris merkezli Abbe Pierre Vakfı tarafından yürütülen rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuğun barınacak bir evi bulunmuyor. Bu çocuklar, "acil barınma evleri" ya da sığınma evlerinde kalmak zorunda kalırken, yaklaşık 14.5 milyon çocuk ise sızıntı, nemli veya küf bulunan koşullara sahip konutlarda yaşıyor. Avrupa'da 6 yaşından küçük çocukların ise beşte birinden fazlasının aşırı kalabalık konutlarda barındığı tahmin ediliyor.
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Avrupa ülkelerinde ‘evsiz çocuklar’ giderek artıyor
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