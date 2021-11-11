Avrupa ve Rusya arasında göçmen polemiği: Rusya’dan açıklama...

Aeroflot'un bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladığını anımsatan Peskov, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır. Göçmenlerin Belarus'a taşınması, eğer herhangi bir hava yolu bunu yapıyorsa, uluslararası normlara da aykırı değildir." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Hava yolu şirketimize yaptırım uygularlarsa, biz de coğrafi konumu nedeniyle Rusya'ya oldukça bağımlı olan şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacağız." diye konuştu.

Aeroflot, bugün yaptığı açıklamada, Belarus'a göçmen taşıdığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Irak ve Suriye'ye tarifle uçuşlar gerçekleştirmediğini bildirmişti.

