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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:42

Avrupa ve Rusya arasında göçmen polemiği: Rusya'dan açıklama...

AA
Avrupa ve Rusya arasında göçmen polemiği: Rusya’dan açıklama...

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltiyor. Gerilime ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Avrupa Birliği'nden Rusya’nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'a yönelik 'Sınıra göçmen taşıyor' iddiaları gelmiş ve yaptırım uyarısında bulunulmuştu. Bu iddialara Rusya'dan misilleme açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aeroflot'a yönelik yaptırım iddialarını eleştirerek, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Aeroflot'un Belarus'a göçmen taşıdığı ve şirkete bu nedenle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanabileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Aeroflot'un bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladığını anımsatan Peskov, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır. Göçmenlerin Belarus'a taşınması, eğer herhangi bir hava yolu bunu yapıyorsa, uluslararası normlara da aykırı değildir." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Hava yolu şirketimize yaptırım uygularlarsa, biz de coğrafi konumu nedeniyle Rusya'ya oldukça bağımlı olan şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacağız." diye konuştu.

Aeroflot, bugün yaptığı açıklamada, Belarus'a göçmen taşıdığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Irak ve Suriye'ye tarifle uçuşlar gerçekleştirmediğini bildirmişti.

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Avrupa ve Rusya arasında göçmen polemiği: Rusya'dan açıklama...
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