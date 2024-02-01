Avrupa yangın yeri

Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talebiyle başlattıkları eylemler Belçika, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa'nın diğer ülkelerine de sıçrayarak yayılıyor. Fransa'da ülkenin dört bir yanından traktörlerle yola çıkan çiftçiler Paris'e ulaştı. Çiftçiler başkentte polis müdahalesiyle karşılaşırken çıkan olaylarda 79 kişi gözaltına alındı. Birçoğunun traktörüne el konuldu. Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri de çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle dün greve gitti. Belçika'da ise çiftçilerin Avrupa Patlamentosu (AP) binası önünde başlattıkları eylemde Brüksel adeta yangın yerine döndü. En büüyk gösterilere sahne olan Belçika'da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, bin 200 traktörle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına gelerek yolları trafiğe kapattı. AP binası önünde ateş yaktı.Polis, güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İspanya ve İtalya'da da çiftçiler benzer taleplerle gösterilere devam ediyor. İspanyol çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya'da 21 Şubat'ta başkent Madrid'de traktörlerle yol kesme eylemleri yapacaklarını duyurdu. İspanyol çiftçiler, ürünlerinin tarladan çıkıp raflara gitmesi sürecinde artan fiyatlara karşı önlem istiyor. Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor.